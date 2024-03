Insgesamt dürfte die Wirtschaft Chinas in diesem Jahr somit von einer moderat unterstützenden Fiskalpolitik inklusive Nachjustierungen begleitet werden. Den eigentlichen mittel- und langfristigen Wachstumsmotor versuche Peking mit "neuen Wachstumskräften" zu starten (Künstliche Intelligenz, Big Data, Elektromobilität, Erneuerbare Energien). Langfristig seien dies sicherlich zwar gute Nachrichten für das Potenzialwachstum, kurzfristig jedoch würden deren Impulse wohl aber nicht ausreichen, um die Konjunkturschwäche zu überwinden. Verbunden damit würden zusätzlich schon jetzt Konflikte mit den zentralen Handelspartnern brodeln, wie jüngst u.a. die EU-seitige Prüfung von Einfuhrzöllen auf chinesische Elektroautos zeige.



Chinas Aktienmärkte hätten auf die Botschaften des Volkskongresses mit Volatilität reagiert, kurz nach Verkündung des Wachstumsziels sei beispielsweise der Hang Seng zeitweise um -3% abgeglitten. Auf Sicht von drei Monaten seien jedoch nach den neuen lokalen Tiefpunkten kurz nach dem Jahreswechsel insgesamt Aufwärtstendenzen zu erkennen. Dazu dürften aber auch die im Kontext des Volkskongress traditionell für Januar und Februar kumuliert berichteten Konjunkturindikatoren beigetragen haben, die beispielsweise im Hinblick auf die Industrieproduktion (+7,0% Y/Y) und den Außenhandel (Exporte: +7,1% Y/Y; Importe: +3,5%) überraschend positive Signale gesendet hätten.



Die Stabilität des Renminbis habe wenig überraschend eine prominente Position in den Plänen der Staatsführung eingenommen. Im Hinblick auf weitere Lockerungen der People's Bank of China dürfte der Spielraum derzeit begrenzt sein, zumindest so lange die beiden wichtigsten Zentralbanken links- und rechtseitig des Atlantiks noch nicht mit der Rückführung ihrer restriktiven Geldpolitik begonnen hätten. Erhöhte Zinsdifferenzen würden den Druck auf den Renminbi erhöhen. Von der PBoC seien deshalb eher in der zweiten Jahreshälfte spürbare - und die Fiskalpolitik flankierende - geldpolitische Stimuli zu erwarten. (Ausgabe April 2024) (26.03.2024/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Aufgrund der schwelenden Konjunkturprobleme in China wurden die Botschaften der Zentralregierung auf dem diesjährigen Nationalen Volkskongress von Marktteilnehmern mit Argusaugen beobachtet, so Valentin Jansen von der NORD/LB in der aktuellen Ausgabe von "Economic Adviser".Das geplante Wachstumsziel von 5% sei hierbei durchaus sehr ambitioniert, denn der BIP-Beitrag des in der Krise befindlichen Immobiliensektors habe traditionell bei rund einem Viertel gelegen, was nun andernorts erwirtschaftet werden müsse. Außerdem würden in diesem Jahr rechnerisch begünstigende Basiseffekte ausfallen, wie Premier Li Qiang anerkannt habe. Eine gewisse Hoffnung liege daher auf dem privaten Konsum, doch auch hier bleibe das Klima noch verhalten optimistisch. Viele Marktteilnehmer hätten sich daher deutlichere Signale fiskalischer und geldpolitischer Natur erhofft. Zwar werde die Emission von Staatsanleihen leicht ausgeweitet, doch bleibe das offiziell geplante Haushaltsdefizit von 3% hinter den Erwartungen zurück. Der Handlungsspielraum sei hier aufgrund der hohen Schuldenstände lokaler Gebietskörperschaften infolge der Null-Covid-Politik auch begrenzt.