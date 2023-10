Darüber hinaus trage dieser Sektor sieben Prozent zum europäischen BIP bei und habe 2019 zehn Prozent der Arbeitskräfte im Verarbeitenden Gewerbe beschäftigt. Es sei somit klar, dass wettbewerbsfähige Fahrzeuge aus China Arbeitsplätze, Investitionen und Innovationen in Europa gefährden würden. Auch wenn die EU-Kommission zu dem Schluss kommen sollte, dass dabei gegen faire Handels- und Industriepraktiken verstoßen werde, könnte es jedoch sein, dass es keine eindeutige Zustimmung der EU-Mitgliedsstaaten zu Strafmaßnahmen gegen China geben werde.



Für deutsche Autobauer sei das Geschäft in China überlebenswichtig. Die Führung in Peking hätte eine Reihe an Möglichkeiten, den deutschen Autobauern in China zu schaden.



In Anlehnung an Apples (ISIN US0378331005/ WKN 865985) jüngste Erfahrungen in China, bei denen chinesischen Beamten verboten worden sei, für dienstliche Zwecke iPhones zu nutzen, und Gerüchte über mangelhafte Qualität des neuesten iPhones 15 in den chinesischen Medien kursiert hätten, könnte dieser Imageschaden in China auch auf deutsche Automobilhersteller übertragen werden, die aufgrund ihrer starken Abhängigkeit vom chinesischen Markt ähnlichen Herausforderungen gegenüberstehen wie Apple. Ein Drittel aller BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000)-Autoverkäufe im letzten Jahr sei in China erfolgt, während der entsprechende Anteil bei Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) immer noch 37 Prozent und bei Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) fast 40 Prozent betragen habe.



Zwar sei in China - mit Ausnahme der Top-Premium-Segmente - die ausländische Automobilproduktion für den chinesischen Markt größtenteils lokalisiert, aber die chinesische Regierung könnte gezielt die Handelsbarrieren für deutsche Autohersteller erhöhen. Insbesondere Mercedes-Benz wäre von einer Verschlechterung der Einfuhrbedingungen betroffen, das etwa 20 Prozent seiner in China verkauften Fahrzeuge importiere, während der Importanteil bei VW und BMW jeweils nur etwa 10 Prozent betrage.



Darüber hinaus könnte China deutschen Automobilherstellern den Zugang zu Steuervorteilen und Kaufprämien verweigern, um die Nachfrage nach chinesischen Elektrofahrzeugen anzukurbeln. Das würde BMW und Co. de facto vom weltweit größten Markt für E-Fahrzeuge ausschließen. Die Internationale Energieagentur (IEA) erwarte für 2023 einen Anstieg des weltweiten E-Auto-Absatzes um über ein Drittel auf 14 Millionen Fahrzeuge. China bleibe dabei der Vorreiter, mit 4,4 Millionen vollelektrischen Fahrzeugen und 1,5 Millionen Plug-in-Hybriden, die bereits 2022 verkauft worden seien. Die deutschen Autobauer seien inzwischen auf die Konkurrenten aus dem fernöstlichen Markt angewiesen, um die technologische Lücke zu den chinesischen EV-Herstellern zügiger zu schließen.



Ein zusätzliches Risikos für europäische Autobauer könnte die Einschränkung des Zugangs zu wichtigen Batterierohstoffen sein. Die Verarbeitung dieser Stoffe dominiere China. Der Anteil des Landes an der Verarbeitung liege bei Nickel bei 35%, bei Lithium bei 58%, bei Kobalt bei 65% und bei den Seltenen Erden sogar bei 87%.



Die deutsche Autoindustrie sei in einem EU-China-Handelsstreit besonders anfällig für mögliche chinesische Gegenmaßnahmen. Dennoch sollten diese Sorgen nicht die Debatte über EU-Anti-Dumping-Maßnahmen im Keim ersticken. In einer Konfrontationssituation mit China müsse sich die EU darüber im Klaren sein, was langfristig für den europäischen Wirtschaftsstandort auf dem Spiel stehe. Es sei schwer vorherzusagen, wie China reagieren werde, und es sei durchaus möglich, dass China keine "harten" Gegenmaßnahmen ergreifen würde. Dabei sei nämlich zu bedenken, dass China genauso auf Europa angewiesen sei, wie umgekehrt.



China habe derzeit erhebliche Schwierigkeiten, ausländische Investitionen anzuziehen. Laut dem chinesischen Handelsministerium seien die ausländischen Direktinvestitionen in den ersten acht Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 5,1% auf 117 Mrd. USD gesunken. Gründe hierfür seien eine Kombination aus den Folgen der Covid-19-Pandemie, verlangsamtem Wirtschaftswachstum, regulatorischer Unsicherheit und belasteten internationalen Beziehungen. Wenn die EU nicht aktiv handele, drohe womöglich nach dem Abwandern der Schwerindustrie und der Solarindustrie auch ein Rückzug der Automobilindustrie aus Europa.



Brüssel würden zwei Handlungsoptionen bleiben: Entweder könne die EU gegen die diskriminierenden chinesischen Praktiken im Automobilbereich vorgehen, um damit einerseits die Produktion in Europa zu schützen und andererseits zu riskieren, dass europäische Autobauer durch chinesische Vergeltungsmaßnahmen an der fortschreitenden Elektrifizierung gehindert würden. Oder die EU könne eben ganz bewusst nicht gegen die chinesischen Praktiken vorgehen und damit riskieren, dass die immer stärker werdenden chinesischen Hersteller von E-Autos langfristig den Markt mit günstigen Fahrzeugen überfluten würden. Die Alternativen und ihre Folgen würden nicht nur in Brüssel, sondern in allen großen Hauptstädten Europas gründlich durchdacht werden müssten. (18.10.2023/ac/a/m)





