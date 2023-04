Linz (www.aktiencheck.de) - Entgegen den Markterwartungen fiel der S&P Global/ Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) mit 50 Punkten auf die neutrale Marke, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zusätzlich zu den ohnehin schwachen Exportzahlen drohe China eine Abkopplung von modernen Volkswirtschaften in Bezug auf Innovationen. Die USA habe bereits seit längerem ein Exportverbot für Chipherstellungsanlagen in das Reich der Mitte. Japan und Niederlande hätten sich diesen Exportkontrollen angeschlossen und würden ebenfalls den Export gewisser Chipherstellungsanlagen nach China verbieten. Seitens China habe dies weitreichende Auswirkung auf die Entwicklung technologischer Innovationen im Bereich der Chipherstellung.Unter Anbetracht der wirtschaftlichen Probleme Chinas sei weiterhin von einem schwachen CNY (Chinesischer Renminbi Yuan) auszugehen. EUR/ CNY-Bandbreite liege zwischen 7,30 und 7,55. (05.04.2023/ac/a/m)