Bonn (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche werden einige interessante Konjunkturdaten aus China veröffentlicht, die einen weiteren Einblick in die anhaltende wirtschaftliche Erholung des Landes geben dürften, so die Analysten von Postbank Research.



Als erstes würden am Dienstag neue Zahlen zu den Importen und Exporten im April veröffentlicht. Den Erwartungen zufolge dürften die Importe (in US-Dollar gemessen) im Jahresvergleich um 0,3% sinken und die Exporte um 10,1% steigen. Beim letzten Mal hätten nur wenige Analysten einen Anstieg der Exporte im März um 7,4% ggü. Vj. erwartet. Die starke Auslandsnachfrage habe im ersten Quartal das robuste BIP-Wachstum gestützt. Die Daten zur Verbraucher- und Erzeugerpreisinflation für April würden am Donnerstag folgen. Im März sei die Verbraucherpreisinflation ggü. Vj. mit nur 0,7% überraschend niedrig gewesen. Jetzt werde ein Anstieg um nur 0,3% erwartet. Im Moment scheine die Inlandsnachfrage noch weit davon entfernt zu sein, die Inflation anzutreiben, aber sie dürfte sich beleben, wenn die chinesische Wirtschaft weiter an Fahrt aufnehme.



Fazit: Die Daten zu Handel und Inlandspreisen dürften wichtige Hinweise auf den Stand der wirtschaftlichen Erholung Chinas liefern - insbesondere auf der Nachfrageseite. (CIO Week up front vom 08.05.2023) (08.05.2023/ac/a/m)





