BIP-Daten:



- Q4/2022: 2,9% vs 1,8% erwartet (im Jahresvergleich)

- Q4/2022: 0,0% gegenüber -0,8% erwartet (im Quartalsvergleich)

- Gesamtjahr 2022: 3%



Obwohl positive Daten immer willkommen seien, hätten die chinesischen Aktienindices keinen Optimismus widergespiegelt und den heutigen Handel mit einem Minus beendet. Einige Analysten hätten bereits darauf hingewiesen, dass in den Daten nicht alles richtig zu sein scheine. Die UBS habe darauf hingewiesen, dass ein BIP-Wachstum von 2,9% im vierten Quartal 2022 eher auf ein BIP-Wachstum von unter 2% für das gesamte Jahr 2022 hindeuten würde. Darüber hinaus habe das chinesische Statistikamt bekannt gegeben, dass die Bevölkerung Chinas im Jahr 2022 um 850.000 Einwohner gesunken sei - der erste jährliche Bevölkerungsrückgang seit 1961.



Es sei nichts Neues, dass offizielle chinesische Daten als fragwürdig angesehen würden. Der erste Bevölkerungsrückgang seit 1961 sei jedoch sicherlich etwas Neues und könnte auf lange Sicht wichtige Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft haben. Sollte dies der Beginn eines neuen Trends sein, bei dem China, genau wie die westlichen Länder, mit einem Bevölkerungswachstum zu kämpfen habe, würden sich die wirtschaftlichen Aussichten erheblich verschlechtern.



Ein Blick auf den CHNComp im Tageschart zeige, dass der Index vor kurzem über die Widerstandszone von 7.250 Punkten geklettert sei, jedoch Schwierigkeiten gehabt habe, sein Aufwärtsmomentum aufrechtzuerhalten. Der in dieser Woche eingeleitete Pullback habe zu einem erneuten Test der oben erwähnten Zone geführt - diesmal als Unterstützung. Ein Durchbruch unter diese Marke sei noch nicht erfolgt, aber sollte ein solcher Bruch erfolgen, könnte sich der Rückgang fortsetzen - die 6.600-Punkte-Zone wäre das erste potenzielle Ziel der Verkäufer. (17.01.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Heute wurde ein mit Spannung erwartetes Paket chinesischer Daten veröffentlicht, so die Experten von XTB.Die Daten seien besser ausgefallen als erwartet, da die Konjunkturdaten für Dezember sowie die BIP-Daten für das vierte Quartal und das gesamte Jahr 2022 die Schätzungen übertroffen hätten.Konjunkturdaten für Dezember:- Einzelhandelsumsätze: -1,8% vs. -8,5% erwartet (im Monatsvergleich)- Investitionen im städtischen Raum: 5,1% vs. 5,0% erwartet (im Jahresvergleich)