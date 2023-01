Die Leistungsbilanz dürfte sich verschlechtern, wenn sich die Auslandsnachfrage abschwäche und die Inlandsnachfrage, auch für Auslandsreisen, steige. Der Renminbi werde jedoch von den Kapitalströmen und dem Wirtschaftszyklus beeinflusst. Die Experten von LGIM erwarten deshalb, dass er weiter aufwerten wird.



Chinas aktueller Aufschwung sei in gewisser Weise einzigartig, denn er werde nicht durch staatliche Unterstützungsmaßnahmen angetrieben. Da der Verschuldungsgrad in der gesamten Wirtschaft Rekordhöhen erreicht habe, werde die politische Führung wahrscheinlich ihre Infrastrukturinvestitionen zurückfahren. Aus demselben Grund habe die Regierung deutlich gemacht, dass die Kreditvergabe von nun an im Einklang mit dem nominalen Bruttoinlandsprodukt wachsen werde. Das Kreditwachstum werde sich zukünftig also weitgehend konstant entwickeln.



Der aktuelle Aufschwung in China dürfte außerdem weniger rohstoffintensiv ausfallen als früher, da er vom Konsum und nicht von Konjunkturmaßnahmen und Investitionen getragen werde. Zwar werde die Bautätigkeit dieses Jahr wohl wieder anziehen, doch ein Rückgang der Infrastrukturinvestitionen würde eher dämpfend wirken. Außerdem finde die Erholung in China vor dem Hintergrund einer Konjunkturabschwächung in den USA und Europa statt - ein weiterer Dämpfer.



Folglich dürfte Chinas Erholung die weltweite Inflation nicht zusätzlich anheizen. Abgesehen vom Rohstoffbereich würden die Experten keine größeren Lieferstörungen erwarten. Auf dem Höhepunkt der Pandemie habe China die Lieferketten effizient gemanagt, so dass die Experten jetzt erst recht keinen Grund zur Sorge sähen, da der Scheitel der Infektionswelle vorüber sei. Auf globaler Ebene seien die Engpässe ebenfalls verschwunden, was alternative Lieferquellen möglich mache.



Auch die positiven Effekte des chinesischen Aufschwungs auf andere Märkte dürften etwas geringer ausfallen als in der Vergangenheit. Das liege daran, dass eine Erholung des Konsumsektors weniger Importe mit sich bringe als eine Erholung der Investitionstätigkeit.



Dennoch werde die Konjunkturerholung spürbar sein, insbesondere in Chinas Nachbarländern. Vor allem würden Taiwan, Malaysia und Korea über den Warenhandel sowie Thailand und Vietnam über den Tourismus profitieren. Auf der anderen Seite werde Lateinamerika voraussichtlich weniger als früher profitieren, weil der Rohstoffbedarf weniger stark steigen werde. Die Region könnte sich aufgrund ihrer räumlichen Nähe dementsprechend stärker an den US-Zyklus angleichen. (Ausgabe vom 26.01.2023) (27.01.2023/ac/a/m)





