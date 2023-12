Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Caixin Manufacturing PMI ist im November überraschend über die magische Marke von 50 Punkten gestiegen, so die Analysten der NORD LB.



Der wichtige Stimmungsindikator schlingere seit Monaten um diesen wichtigen Schwellenwert und vermelde am aktuellen Rand deutlich bessere Nachrichten als sein offizielles Pendant, der CFLP PMI. Die gegensätzlichen Signale der beiden eng verwandten Indices aus China dürften nicht zuletzt den Regulatoren Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Insgesamt würden im derzeitigen konjunkturellen Gesamtbild jedoch auch weiterhin die "kühleren Nuancen" dominieren. So sei zum Beispiel auf die global eher schlechte Stimmung bei den Industrieunternehmen zu verweisen. Aber auch spezifische Probleme in China würden weiterhin eine Rolle spielen. Die schwelende Krise am Immobilienmarkt des Landes helfe sicher nicht dabei, die Nachfrage aus dem Ausland - wie von der Regierung in Peking erhofft - durch Inlandskonsum zu substituieren. (01.12.2023/ac/a/m)



