Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Caixin Manufacturing PMI hat sich im Februar mit 50,9 Punkten nunmehr den vierten Monat in Folge im als expansiv interpretierbaren Terrain gehalten, so die Anlysten der Nord LB.



Ein tieferer Blick in die Details der aktuellen Angaben offenbare gute Nachrichten: Die Überseennachfrage verzeichne den zweiten Monat in Folge Zuwächse und erreiche damit am aktuellen Rand den höchsten Stand seit zwölf Monaten. Zudem habe der Auftrieb bei den Produzentenpreisen erneut etwas nachgelassen. Setzte der Index vor allem im vergangenen Jahr noch seinen Schlingerkurs um den wichtigen Schwellenwert von 50 Punkten fort, scheinen sich am aktuellen Rand Stabilisierungstendenzen zu zeigen, so die Anlysten der Nord LB. Zwar würden die Stimmungsindikatoren während und um das chinesische Neujahrsfest herum aufgrund anderer ausbleibender Konjunkturdaten zwar immer besonders wichtige Indikationen liefern, doch seien diese nicht frei von Verzerrungen und daher mit Vorsicht zu genießen! (01.03.2024/ac/a/m)



