Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Caixin Manufacturing PMI hat sich im Januar mit 50,8 Punkten den dritten Monat in Folge über der Expansionsschwelle gehalten, so die Analysten der Nord LB.



Der wichtige Stimmungsindikator scheine am aktuellen Rand seinen Schlingerkurs um den Schwellenwert von 50 Punkten stabilisieren zu können. Damit vermelde er bessere Nachrichten als sein offizielles Pendant, der CFLP PMI. Unterschiedliche Signale der beiden eng verwandten Indices seien vor allem im Jahr 2023 häufiger geworden, doch die Grundtendenz - Schlingerkurs um die Expansionsmarke - unterscheide sich nicht. Insgesamt würden die heutigen Daten nicht ganz überraschend kommen. Das Trommelfeuer an schlechten Nachrichten habe die Stimmung in chinesischen Industrieunternehmen spürbar gedrückt. Trotz der bisherigen Stimuli seitens Pekings würden sich viele Marktteilnehmer angesichts der jüngsten Turbulenzen an den chinesischen Aktienmärkten ein noch beherzteres Eingreifen erhoffen. (01.02.2024/ac/a/m)



