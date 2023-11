Diese Nachricht sei eigentlich keine absolut große Überraschung. In vielen Ländern würden

sich die Industrieunternehmen mit einem ökonomisch ziemlich schwierigen Umfeld

konfrontiert sehen. Daher werde heute auch mit ganz besonderem Interesse auf die

aktuellen Angaben zum ISM Manufacturing PMI aus den USA zu achten sein. Dieser

wichtige nordamerikanische Stimmungsindikator sollte aber ebenfalls keine wirklich

positiven Nachrichten für die Märkte bringen. Festzuhalten sei in jedem Fall, dass die

Schwäche der globalen Industrie im Oktober nun auch China heimgesucht habe.



Dafür gebe es einige spezifische Gründe. Die schlechte Stimmung zwischen Washington

und Peking helfe der weiterhin exportorientierten Ökonomie Chinas natürlich nicht. Nach

den Erfahrungen in der Corona-Krise hätten zudem die Risikomanager in vielen

nordamerikanischen und europäischen Unternehmen das Ruder übernommen; um in der

Zukunft größere Probleme mit den Lieferketten zu vermeiden, schienen sich inzwischen

immer mehr Firmen weitere Geschäftspartner außerhalb Chinas zu suchen. Dieser Trend

sei natürlich nicht erfreulich für die Wirtschaft Chinas.



Zudem dürften die noch immer schwelenden Probleme am Immobilienmarkt im Reich der

Mitte nicht hilfreich für die chinesische Industrie gewesen sein. Folglich existiere also wieder

einmal keine monokausale Erklärung für die unfreundlichen Oktober-Zahlen zum CFLP und

Caixin Manufacturing PMI. Es handele sich somit um einen Cocktail von eher "bitteren"

Einflussfaktoren!



Fazit: Der Caixin Manufacturing PMI sei im Oktober knapp unter die magische Marke von 50

Punkten gefallen. Der wichtige Stimmungsindikator signalisiere damit den Beginn einer

Schwächephase in der Industrie Chinas. Belastend scheine ein regelrechter Cocktail von

"bitteren" Einflussfaktoren zu wirken. In diesem Kontext sei zum Beispiel auf die global eher

schlechte Stimmung bei den Industrieunternehmen zu verweisen. Auch spezifische

Probleme in China dürften eine Rolle spielen. Die schwelende Krise am Immobilienmarkt

des Landes helfe sicher nicht dabei, die Nachfrage aus dem Ausland - wie von der

Regierung in Peking geplant - durch inländischen Verbrauch zu substituieren. (01.11.2023/ac/a/m)







