In der vergangenen Woche sei der NBS-Einkaufsmanagerindex für Juni gegenüber Mai (52,9) auf 52,3 zurückgegangen, was den Erwartungen entsprochen habe. Das Verarbeitende Gewerbe bleibe hinter den Konsensprognosen zurück. Für die Caixin-Einkaufsmanagerindices würden allgemein auch Werte unter den Zahlen des Vormonats erwartet. Der umfassende Caixin EMI dürfte im Juni mit 55,1 niedriger sein als der Wert vom Mai (55,6). Für den Caixin EMI für das Verarbeitende Gewerbe würden im Juni 50,4 erwartet; er dürfte damit ebenfalls unter dem Wert vom Mai (50,9) liegen. Zu guter Letzt werde auch der Caixin EMI für Dienstleistungen für Juni mit 56,5 niedriger prognostiziert als im Mai (57,1).



Der Caixin Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in China dürfte genau beobachtet werden. Die Daten dürften Aufschluss über die Entwicklung der chinesischen Volkswirtschaft geben. Die Analysten von Postbank Research denken, dass weitere Stimuli in der Pipeline sind, da bereits starke Zinssenkungen und Steuererleichterungen für neue Elektrofahrzeuge vorgenommen wurden. (Ausgabe vom 03.07.2023) (04.07.2023/ac/a/m)





