Linz (www.aktiencheck.de) - Unerwartet starke Zuwächse zeigen Chinas Exporte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Nach einem Plus von fast 15% im März seien die Ausfuhren im April nur um 8,5% gestiegen. Ob sich der positive Trend fortsetzen werde, sei zweifelhaft. Die Vergleichszahlen würden noch aus dem Lockdown stammen und die Importe (zum Teil Vorleistungen für den Export) seien überraschend um 8% gefallen. Basierend auf die rückläufigen Energie- und Nahrungsmittelpreise sei die Teuerungsrate von 0,7% auf 0,1% zurückgegangen. Dies lasse den Schluss zu, dass das aktuelle Wirtschaftswachstum deutlich unter Plan liegen dürfte.



Der Arbeitsmarkt gebe Grund zur Sorge, denn nach Corona würden junge Leute nur schwer einen Job finden. Von dessen Erholung werde auch das Wachstum der privaten Konsumausgaben abhängen. In Summe würden aktuell die negativen Aussichten überwiegen. Dies sei bereits im EUR/CNY (Chinesischer Renminbi Yuan)-Kurs ersichtlich, der in diesem Jahr schon von 7,25 auf 7,65 gestiegen sei und abgesehen von Korrekturbewegungen (wie aktuell im Gange) noch weiteres Potenzial haben dürfte. (16.05.2023/ac/a/m)





