Linz (www.aktiencheck.de) - Für China wurden heute Morgen Daten zum Im- und Export veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Im- und Exporte seien um 6,2% (zum Vorjahr) zurückgegangen. Im Vormonat habe das Minus bei den Exporten noch bei -8,8% und bei den Importen bei -7,3% gelegen. In der Detailbetrachtung sehe man, dass die Importe gestützt gewesen seien von Rohstoffeinkäufen bzw. dem Aufbau von Lagerbeständen.



In Summe würden die Wachstumsaussichten für China gedämpft bleiben. Auf die Währung hätten die Daten kaum Einfluss gehabt. EUR/CNY (Chinesischer Renminbi Yuan) notiere im Bereich von 7,7000. Eine gute Gelegenheit für Yuan-Verkäufer. Auf lange Sicht sehen wir das Währungspaar EUR/CNY wieder in Richtung der letzten Höchststände bei 8,1000, so Oberbank. (13.10.2023/ac/a/m)





