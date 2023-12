Das Treffen von Staatspräsident Xi Jinping und US-Präsident Biden sei in positiver Atmosphäre verlaufen. China sei erkennbar an einem Abbau der Spannungen interessiert, ohne aber beim wichtigem Streitpunkt Taiwan zu Zugeständnissen bereit zu sein. In Taiwan seien die Chancen des China-kritischen Regierungskandidaten Lai Ching-te auf einen Sieg bei der Präsidentschaftswahl am 13. Januar gestiegen, nachdem sich die größten Oppositionsparteien nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten hätten einigen können.



Perspektiven: Der Immobilienmarkt leide unter der Unsicherheit über die wirtschaftliche Solidität vieler Bauentwickler, die Banken und potenzielle Käufer vorsichtig agieren lasse. Hinzu komme ein struktureller Rückgang der Wohnungsnachfrage aufgrund der veränderten Demografie. Die Verbraucher seien vorsichtig geworden und dürften durch verstärkte Konsumanreize nur bedingt zu vermehrten Käufen zu bewegen sein. Unternehmen seien wegen der vielen Regulierungsmaßnahmen im Inland und der Sanktionen der USA verunsichert, was auch mittelfristig auf der Investitionsnachfrage lasten dürfte.



Der Rückgang der Erwerbsbevölkerung werde sich in den kommenden Jahren beschleunigen und dürfte zu einem Fachkräftemangel führen. Der schwache Ausblick für die Weltwirtschaft spreche dafür, dass sich der Exportsektor bis auf Weiteres wenig dynamisch entwickeln werde. Schließlich würden sich die USA bemühen, den Fortschritt Chinas zumindest im Bereich der Hochtechnologie zu bremsen, während die Europäische Union ein Verfahren wegen überhöhter Staatssubventionen für die Hersteller von Elektroautos eingeleitet habe.



Das angespannte Klima zwischen China und den westlichen Regierungen spreche dafür, dass internationale Unternehmen mit Investitionen in China zurückhaltend bleiben würden. Die Taiwan-Frage könnte in diesem Verhältnis zu einer Eskalation führen, sollte China den wirtschaftlichen oder gar militärischen Druck auf Taiwan stark erhöhen, um eine Wiedervereinigung zu forcieren. Trotz all dieser Hemmnisse habe die chinesische Wirtschaft das Potenzial, ihre Produktivität zu steigern, sodass mittelfristig BIP-Wachstumsraten von rund 4% erreichbar seien.



Länderrisiko: Die Corona-Krise habe zu einem deutlichen Schuldenanstieg bei Staat und Unternehmen in China geführt. Aufgrund der geringen Abhängigkeit von Auslandskapital könne die Regierung über die Zentralbank und das staatliche Bankensystem aber die Risiken für das Finanzsystem unter Kontrolle halten. Unter Verweis auf die hohen Schulden und die verschlechterten Wachstumsperspektiven habe Moody's den Ratingausblick von stabil auf negativ verschlechtert. Die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody's: A1; Fitch: A+) würden aber zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas insgesamt sehr hoch sei. (08.12.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zur Stabilisierung des Immobilienmarkts will die chinesische Regierung vor allem die Finanzierungsmöglichkeiten für Bauentwickler verbessern, so die Analysten der DekaBank.So solle eine Liste von 50 Baufirmen erstellt werden, denen die Banken ausreichend Kredite zur Verfügung stellen würden, um ihren Liquiditätsbedarf zu decken. Zudem solle Banken die Möglichkeit gegeben werden, unbesicherte Kredite an Bauentwickler zu vergeben, ohne das Bankvorstände für mögliche Ausfälle zur Rechenschaft gezogen würden. Es erscheine jedoch unwahrscheinlich, dass diese Maßnahmen ausreichen würden, um bei potenziellen Wohnungskäufern die Hoffnung auf ein Ende der Immobilienkrise entscheidend zu beflügeln.Die Stimmung in der Wirtschaft bleibe angeschlagen und werde durch die Verschlechterung des Ratingausblicks von Moody's auf "negativ" zusätzlich belastet. Obwohl die Regierung bislang mit Stimulierungsmaßnahmen für die Wirtschaft eher zurückhaltend sei, würden verschiedene Aussagen darauf hindeuten, dass sich die Führung für 2024 erneut ein Wirtschaftswachstumsziel von rund 5% setzen werde, was als ambitioniert bezeichnet werden könne.