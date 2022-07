Bereits im Verlauf der vergangenen drei Monate hätten die Stimmungsumfragen von CFPL und Caixin aus dem Unternehmenssektor eine - zeitweise deutlich - geringere Dynamik angezeigt. Das habe für den verarbeitenden gegolten, vor allem aber auch für den Dienstleistungssektor. Im April hätten die Indizces bei 46 bis 48 Punkten im Produktions- bzw. sogar bei nur 36 bis 42 Punkten im Servicebereich notiert. Von Expansion sei also keine Spur mehr gewesen! Für Juni hätten sich immerhin wieder Anstiege auf knapp über 50 bzw. 54 Punkte ergeben. Mit abflauenden Covid-Infektionen seien die Bremsen in China also wieder gelockert worden. Doch neue Ausbrüche würden dies immer wieder in Frage stellen.



Perspektivisch dürfte die Wachstumsdynamik vermutlich wieder etwas anziehen können. Tatsächlich scheine sich mit den heute zeitgleich veröffentlichten Daten für den Monat Juni die Industrieproduktion weiter stabilisiert zu haben, gleiches würden auch die Einzelhandelsumsätze erkennen lassen. Dagegen würden Daten zum Immobilienmarkt zeigen, dass er weiterhin ein Sorgenkind des Landes bleibe.



Die Offiziellen in Peking würden sich Gedanken über das Erreichen ihrer fest vorgegebenen Ziele machen. Insbesondere im Vorfeld der im Herbst stattfindenden bereits beschlossenen Wiederwahl des Präsidenten müssten nun alle Register gezogen werden. Die Fiskalpolitik habe Maßnahmen angekündigt und die PBoC bereits die Leitzinsen und den Mindestreservesatz gesenkt. Aber ob das reiche?



Fazit: Chinas Wachstumsdynamik nehme im zweitenQuartal 2022 mit einem Rückgang von 2,6% Q/Q wieder ab. Eine Schwäche habe sich mit den monatlichen Konjunkturzahlen angedeutet, der Wert sei aber dennoch enttäuschend. Mit einer aktuellen Jahreswachstumsrate von 0,4% Y/Y erscheine das von der Regierung ausgegebene Ziel für 2022 von 5,5% utopisch. Insbesondere die Zero-Covid-Strategie mit dem häufigen Herunterfahren der Wirtschaft in einigen Regionen aufgrund lokaler Virusausbrüche bremse die Konjunktur. Schließlich komme es auch binnenwirtschaftlich zu Lieferengpässen und Knappheiten. Auch die Preissteigerungen für Energie und für wichtige Rohstoffe würden bremsen. Die bereits seit einiger Zeit eingeläutete restriktivere Vorgehensweise auf dem Kreditmarkt bringe zudem den Immobilienmarkt und zuletzt auch den Bankensektor ins Trudeln. Das könnte eine Achillesferse der Konjunktur sein. Insbesondere im Vorfeld der im Herbst stattfindenden bereits beschlossenen Wiederwahl des Präsidenten müssten nun alle Register gezogen werden. Die Fiskalpolitik habe Maßnahmen angekündigt und die PBoC bereits die Leitzinsen und den Mindestreservesatz gesenkt. In jedem Fall stehe die Regierung sicher wieder mal bereit einzugreifen (15.07.2022/ac/a/m)





