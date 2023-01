Hannover (www.aktiencheck.de) - Chinas Wirtschaft legte im 4. Quartal einen Leerlauf ein, berichten die Analysten der Nord LB.



Dem Minus im BIP von 2,7% Q/Q im 2. Quartal und dem Plus von 3,9% Q/Q im 3. Quartal sei nun im 4. Quartal 2022 eine Veränderungsrate von 0,0% Q/Q gefolgt. Die monatlichen Konjunkturzahlen hätten eher einen BIP-Rückgang signalisiert, so dass die Stagnation schon positiv überrasche. Dennoch sei die Jahresrate auf 2,9% zurückgegangen, meilenweit entfernt von der angepeilten 5,5%. Insbesondere die Zero-Covid-Strategie mit dem Herunterfahren der regionalen Wirtschaft habe die Konjunktur signifikant gebremst. Vermutlich sei die schwierigste Phase der Wiedereröffnung nach den abrupt beendeten Covid-Restriktionen aber bald vorbei. Eine Herdenimmunität dürfte erreicht sein, erneute Lockdowns werde es nicht geben.



Das anstehende chinesische Neujahrsfest werde die wirtschaftliche Erholung wohl noch etwas verzögern können, so dass sich wohl erst ab März der konjunkturelle Schwung aus der Wiedereröffnung deutlicher manifestieren dürfte. Mit rückläufigen Krankenständen würden sich die Lieferkettenprobleme absehbar verringern, was international Konsequenzen für Wachstum und Preise habe. Peking werde dennoch fiskal- und geldpolitisch nochmals stützend eingreifen. (17.01.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.