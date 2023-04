Hannover (www.aktiencheck.de) - Chinas Wirtschaft konnte im 1. Quartal ein ordentliches BIP-Wachstum von 2,2% Q/Q vermelden, so die Analysten der Nord LB.



Der Zick-Zack-Bewegung im Jahr 2022 mit einer Stagnation im Schlussquartal sei also eine solide Belebung zum Beginn des laufenden Jahres gefolgt. Die Jahresrate habe auf 4,5% angezogen. Die heute Morgen zeitgleich veröffentlichten monatlichen Konjunkturzahlen für den Berichtsmonat März hätten ebenfalls überzeugt: So seien die Jahresraten der Industrieproduktion auf 3,9% und die der Einzelhandelsumsätze sogar auf 10,6% gesprungen. Es seien - aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes - die ersten Aktualisierungen dieser Zeitreihen seit dem Dezember gewesen, was nun endlich die volkswirtschaftliche "Phase für die Ahnungslosen" beendet habe. Die Unternehmensumfragen dagegen hätten bereits mit deutlich verbesserten Werten eine Zunahme der Dynamik angezeigt, welche aufgrund des Schwungs im Dienstleistungsgewerbe nach Ende der Covid-Restriktionen vorerst auch noch anhalten dürfte. Fiskal- und Geldpolitik stünden ohnehin zum Einsatz bereit. Ab dem 2. Halbjahr könnte allerdings ein zu befürchtender globaler Nachfragerückgang belasten. (18.04.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.