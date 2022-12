Bonn (www.aktiencheck.de) - China kündigte letzte Woche bedeutende Änderungen der strengen Covid-19-Beschränkungen an, was die Aussichten auf schnellere Lockerungen in den nächsten Monaten erhöht, so die Analysten von Postbank Research.



Zu den weiteren politischen Signalen, auf die man achten sollte, könnten nach Meinung der Analysten von Postbank Research eine verstärkte Kommunikation im Zusammenhang mit Covid und die Steuerung der öffentlichen Meinung sowie eine Verlagerung der Covid-Verfolgung von der Zahl der Fälle auf Krankenhausaufenthalte und Sterblichkeit gehören. Die Impfung der besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen dürfte sich beschleunigen. An der makroökonomischen Front werde China diese Woche Außenhandels- und Inflationsdaten veröffentlichen. Die Exporte könnten im November aufgrund der nachlassenden Auslandsnachfrage, insbesondere in den USA und Europa, erneut enttäuschen. Die Inflation dürfte im November mit rund 2% schwach bleiben, da der Konsum der privaten Haushalte angesichts zahlreicherer Covid-19-Fälle und strenger sozialer Distanzierungsmaßnahmen in diesem Monat schwach sein dürfte.



Fazit: Die Inflationsrate könnte 2023 ansteigen, wenn sich die Inlandsnachfrage zu erholen beginne. (05.12.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.