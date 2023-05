Es scheine, dass eine Lösung für das Taiwan-Problem oder die Haltung Chinas zum Krieg in der Ukraine und anderen sensiblen Fragen noch in weiter Ferne liege.



Ein US-Antrag auf ein gegenseitiges Treffen der Militärkommandeure sei von Peking abgelehnt worden. Vor kurzem hätten die Streitkräfte Taiwans über verstärkte Manöver chinesischer Kriegsschiffe in der Taiwanstraße berichtet. Einige Investoren seien immer noch besorgt, dass die Abkühlung der Beziehungen zu den USA eine Eskalation im Zusammenhang mit den neuen Regierungswahlen in Taiwan im Herbst bedeuten könnte.



Der HSCEI-Index habe seit den diesjährigen Höchstständen bereits fast 20% verloren. (Quelle: Bloomberg)



Ausländische Investitionsfonds würden trotz der niedrigen Bewertungen das Engagement am chinesischen Aktienmarkt in Rekordtempo reduzieren. (Quelle: Bloomberg)



Der Chinesische Yuan habe gegenüber dem Dollar ebenfalls in jüngster Zeit an Wert verloren und befinde sich nahe eines 6-Monats-Tiefs - der Druck resultiere aus dem Mangel an direkter Intervention seitens der PBoC und Bedenken hinsichtlich der heimischen Wirtschaft. Kürzlich habe die Bank of China den Yuan mehr oder weniger im Einklang mit den Marktschätzungen an den US-Dollar gebunden und ihn sogar auf 7,08 gegenüber zuvor 7,05 angehoben. Die Märkte würden die Haltung der Bank als Signal für eine gewisse Toleranz gegenüber einer weiteren Abwertung des Yuan interpretieren.



USD/CNH D1-Chart: Der CNH setze seine Schwäche gegenüber dem USD fort, wichtige Unterstützung finde sich um 7,00, wo der SMA200 und das 38,2% Fibonacci-Retracement verlaufen würden. (Quelle: xStation5 von XTB)



CHNComp im W1-Chart: Der Index habe sich auf Niveaus zurückbewegt, die zuletzt im November 2022 (und zuvor 2009) gesehen worden seien. Im W1-Chart könne man auch eine sich langsam abzeichnende bärische Umkehr beim MACD erkennen. (Quelle: xStation5 von XTB) (30.05.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das bullische Momentum auf den chinesischen Indices hat definitiv nachgelassen, da jüngste Daten darauf hindeuten, dass die Wiedereröffnung der Wirtschaft nach der Pandemie nicht in dem Tempo voranschreitet, das die Bullen erfreuen würde, so die Experten von XTB.Morgen würden die PMI-Daten für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor in China veröffentlicht (4:00 Uhr), was ein weiterer Katalysator für die Volatilität auf den chinesischen Indices sein könnte.Die People's Bank of China (PBOC) habe trotz geringer Inflation noch keine Konjunkturmaßnahmen zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung umgesetzt.Der Hang Seng China Enterprises Index (CHNComp) ( ISIN HK0000004322 WKN 145733 ) habe sich von einem der größten Nutznießer der Aktienrallye im ersten Quartal zu einem Nachzügler entwickelt und auf Jahressicht einen Verlust von fast 8% verzeichnet.Künstliche Intelligenz- und Technologieunternehmen hätten in letzter Zeit Gewinne verzeichnet, aber sie seien zu gering gewesen, um die Stärke des Gesamtbenchmarks zu steigern. Regulatorische Unsicherheit im Land bestehe nach wie vor.