Deshalb sei es im Sinne eines nachhaltigen Aufschwungs von hoher Bedeutung, dass die Regierung die private Nachfrage so weit wie möglich stütze und insbesondere die Wohnbautätigkeit stabilisiere. In der Zwischenzeit sei eine weiterhin starke fiskalische Unterstützung ebenso dringend erforderlich.



Nach der Unterstützung der Politik durch die erste Tranche der Infrastrukturfinanzierung in Höhe von 300 Milliarden Renminbi und der Beschleunigung der Ausgabe kommunaler Sonderanleihen sei für September eine weitere Tranche von mindestens 300 Milliarden Renminbi für die Infrastrukturfinanzierung vorgesehen. Dazu kämen 500 Milliarden Renminbi für kommunale Sonderanleihen, die bis Oktober ausgegeben werden sollten. Darüber hinaus werde die People's Bank of China im vierten Quartal weitere 200 Milliarden Renminbi zur Unterstützung von Investitionen in die Modernisierung von Anlagen bereitstellen.



Seit dem vierten Quartal des vergangenen Jahres habe sich der Wohnungsbau trotz der im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Erholungszyklus in den Jahren 2014 bis 2016 deutlich umfangreicheren politischen Maßnahmen nicht nennenswert belebt. Zu den wichtigsten Faktoren könnten neben dem Covid-19-Schock auch die schlechteren Erwartungen in Bezug auf Immobilienpreise sowie die Einkommens- und Beschäftigungssituation, ein weniger akkommodierendes Hypothekenangebot und ein Missverhältnis zwischen lokaler politischer Lockerung und stärkeren Restriktionen in den Städten gehören. Eine nachhaltige Stabilisierung des Wohnungsmarktes erfordere Verbesserungen bei all diesen Variablen.



Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Wohnungspolitik weiter gelockert werde. Die Auswirkungen auf die Stimmung im Wohnungsbau würden jedoch unklar bleiben. Dabei sei die Stabilisierung der Erwartungen für die Hauspreisentwicklung und den Wohnungssektor wichtig: Diese seien durch die Verzögerungen bei der Fertigstellung von Häusern und die jüngste Aussetzung von Hypothekenzahlungen belastet worden. Das könnte zu einer negativen Rückkopplungsschleife führen. Daher sei die Sicherstellung des Abschlusses von Bauvorhaben - und damit die Vermeidung einer solchen Rückkopplungsschleife - derzeit eine der wichtigsten Aufgaben der Regierung. (11.10.2022/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Nach einem deutlichen Rückgang im zweiten Quartal hat sich das chinesische Wirtschaftswachstum im dritten Quartal wieder erholt - der Aufschwung fiel aber bisher schwächer aus als erwartet, so Zhennan Li, Chief Economist for China beim Asset Manager AllianceBernstein (AB).Zurückzuführen sei das in erster Linie auf die langsamere Erholung der privaten Nachfrage aufgrund mehrerer Erschütterungen, darunter das Wiederaufleben von Covid-19, das heiße Wetter, die Einstellungen von Hypothekenzahlungen und Stromengpässe.