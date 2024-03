Linz (www.aktiencheck.de) - Zum Auftakt der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses hat Premier Li Qiang seinen ersten Arbeitsbericht vorgelegt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Angekündigt worden sei ein BIP-Wachstumsziel von rund 5%, welches dem des Vorjahres entspreche. Das Ziel sei allerdings aufgrund des starken Gegenwindes, mit dem China aktuell konfrontiert sei, einschließlich der Probleme im Immobiliensektor (Stichwort: Evergrande und Country Garden), ehrgeizig. Die Regierung werde wahrscheinlich die Gesamtausgaben erhöhen müssen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Wir erwarten weiterhin Kurse in EUR/CNY (Chinesischer Renminbi Yuan) in Richtung 8,0000, so Oberbank. (06.03.2024/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.