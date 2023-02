Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach der Festigung seiner Macht hat Präsident Xi Jinping sowohl im Umgang mit der Pandemie als auch in der Wohnungsmarktpolitik eine Kehrtwende vollzogen, so die Analysten der DekaBank.Schon in der zweiten Jahreshälfte dürfte der Aufschwung jedoch an Kraft verlieren. Am Immobiliensektor werde es schwierig sein, über die Wiederinbetriebnahme stillgelegter Baustellen hinaus so viele neue Projekte anzustoßen, dass der Markt wieder seine frühere Rolle als Wachstumstreiber der Wirtschaft spielen könne. Der Exportsektor dürfte sich noch über mehrere Quartale schwach entwickeln, weil sich vor allem die Nachfrage in den Industrieländern nicht durchgreifend erholen werde.Auch der längerfristige Ausblick biete nicht viel Raum Wachstumsfantasie. Der Bevölkerungsrückgang laste auf der Immobiliennachfrage und werde zu einem Fachkräftemangel auf allen Ebenen führen. Xi Jinping habe alle Macht an sich gezogen, mit seinen Kehrtwenden sowohl seine Verwaltung als auch viele Unternehmer verunsichert und damit das Klima für Investitionen und Innovationen nachhaltig belastet. Hinzu komme die Auseinandersetzung mit den USA, die China als Investitionsstandort weniger attraktiv mache. Der russische Angriffskrieg habe die Position Chinas dabei in doppelter Weise geschwächt: Der Westen sei so geeint wie seit langem nicht und die Wahrnehmung der Bedrohung durch autokratisch geführte Länder höher denn je. (20.02.2023/ac/a/m)