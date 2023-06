Bonn (www.aktiencheck.de) - China wird in der kommenden Woche mehrere Einkaufsmanagerindices (EMI) veröffentlichen, so die Analysten von Postbank Research.Des Weiteren werde erwartet, dass der Einkaufsmanagerindex des nationalen Statistikamtes für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe gegenüber dem Wert von 54,5 im Mai zurückgehe. Insgesamt könnten die EMIs weiterhin Schwäche zeigen, da die Erwartungen in Bezug auf Auftragseingänge, Auslandsverkäufe und Beschäftigung weiter zurückgehen würden.Der chinesische Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe dürfte genau analysiert werden, denn der letzte Wert habe auf einen Rückgang der Produktionstätigkeit im zweiten Monat in Folge aufgrund der schwachen inländischen und globalen Nachfrage hingedeutet. Die Daten dürften Anlegern einen Anhaltspunkt für den weiteren Ausblick geben, da sich die Entwicklung der Volkswirtschaft aufgrund der kürzlich eingeleiteten geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen beschleunigen könnte. (26.06.2023/ac/a/m)