So seien zunächst Mitte 2021 die innovativen High-Tech-Unternehmen an die Kandare genommen worden. Darüber habe Dr. Bernhard Jünemann damals an dieser Stelle geschrieben und vor langfristig negativen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum gewarnt. Seitdem sei der ETF auf den MSCI China um 55 Prozent gefallen. Dazu beigetragen habe die rigorose Null-Covid-Politik mit ständigen Lockdowns. Inzwischen sei das Wachstum in China sogar geringer als im Durchschnitt der anderen asiatischen Staaten.



Auch der Immobilienmarkt, der den Crash in Japan ausgelöst habe, mache in China zunehmend Schwierigkeiten. Zunächst sei der Projektentwickler Evergrande in Turbulenzen geraten, inzwischen sei der gesamte Markt in einer Depression. Millionen von Chinesen hätten durch Abschlagszahlungen vorab in neue Wohnungen investiert, die jetzt nicht mehr fertiggestellt würden.



Auch Chinas Investitionen in die Neue Seidenstraße, die dem Land Rohstoffe, Absatzmärkte und Einfluss sichern sollte, seien ins Stocken geraten. Mit großzügigen Krediten habe Peking diese Projekte finanziert und die betroffenen Staaten in eine Schuldenfalle gelockt. Ohne massive Abschreibungen und Schuldenerlasse werde China kaum davonkommen.



Schließlich denke die Welt um. China gelte nicht mehr als zuverlässiger Lieferant von günstig produzierten Waren, sondern als Risiko für Lieferketten. Das treffe vor allem auf den High-Tech-Sektor zu. Nicht umsonst würden die USA inzwischen wieder eine nationale Chipproduktion im eigenen Land aufbauen.



Hinzu komme eine Menge politischer Risiken, die sich aus dem forcierten chinesischen Nationalismus ergeben würden. Die größte Gefahr sei, dass China versuche, Taiwan mit Gewalt zu übernehmen. Xi Jingping werde nachgesagt, dass er das zu seinen Lebzeiten noch erreichen wolle.



Nehme man alles zusammen, seien die Risiken für Anlegerinnen und Anleger in China erheblich. Wenn der weltweite Bärenmarkt zu Ende gehe, würden sich zwar auch chinesische Aktien erholen. Doch eine langfristig überdurchschnittliche Entwicklung, die auf einem soliden Wirtschaftsmodell beruhe, sei eher unwahrscheinlich. Das riesige Reich der Mitte sei auf Normalmaß geschrumpft. (Ausgabe Oktober 2022) (25.10.2022/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Ich erinnere mich gut an eine Investorenkonferenz 2015 in Frankfurt, auf der viele Experten das hohe Lied der rasanten Entwicklung Chinas sangen, so Dr. Bernhard Jünemann von Deka Investment.China sei damals immer noch eine Diktatur unter der kommunistischen Partei gewesen, habe aber als pragmatisch und wenig ideologisch gegolten, als ein Land, das wirtschaftliche Freiheit zulasse und Innovation fördere. Den Experten zufolge sollte es nur noch wenige Jahre dauern, bis China zur stärksten Wirtschaftsmacht der Welt aufsteigen werde. Dementsprechend müssten Investoren im Reich der Mitte präsent sein und sich außerordentliche Renditen sichern."Mir kamen damals schon Zweifel an diesem Szenario, begründet durch die Erfahrungen mit dem japanischen Wirtschaftswunder", so Dr. Bernhard Jünemann. Japan habe Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts als "Number One" gegolten, und so hätten sich auch viele Japaner gefühlt. Alle Welt habe von Japan lernen wollen, von seiner zielgerichteten Industrie- und Innovationspolitik. Doch fünf Jahre später seien der überhitzte Immobilienmarkt und die Börse gecrasht. Das Wirtschaftssystem habe sich als unflexibel erwiesen, auf die neuen Herausforderungen zu reagieren. Japan sei in jahrzehntelanger Deflation versunken. Aus "Number One" sei ein normales Mittelmaß unter den Industrienationen geworden.