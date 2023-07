Newark (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus China unterstreichen zweigeteilte Aussichten für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, so Gerwin Bell, Lead Economist Asia bei PGIM Fixed Income.



Kurzfristig gesehen dürfte sowohl Chinas BIP-Wachstum von 0,8% im zweiten Quartal (nach einem Wachstum von 2,2% im ersten Quartal) als auch ein erneuter Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit von 20,8% im Mai auf 21,3% im Juni den Druck auf die Behörden erhöhen, ein breit angelegtes Konjunkturprogramm zur Ankurbelung des Wachstums aufzulegen. Die Kombination aus zusätzlichen geldpolitischen Impulsen und den erwarteten fiskalischen Impulsen, die sich auf die lokalen Regierungen konzentrieren würden, könnte das Wachstum auf etwa 5,7% unterstützen, was der Prognose von PGIM Fixed Income für 2023 entspreche.



Die Daten würden jedoch auf lange Sicht auch erneut Risiken aufzeigen. Der Umfang potenzieller fiskalischer Anreize berge das Risiko einer mangelnden Koordinierung, was die übermäßige Verschuldung der Wirtschaft noch weiter verschärfen könnte. Auch der Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit in China scheine auf längerfristigen Gegenwind hinzudeuten. Nach Meinung von PGIM Fixed Income basiere diese Entwicklung auf strukturellen Faktoren - wie die geringere Nachfrage nach Arbeitskräften im verarbeitenden Gewerbe (die durch das De-Risking der G7-Staaten und die abnehmende Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt werde), der strengen Regulierung bestimmter Dienstleistungssektoren (die einen großen Teil der Jugendbeschäftigung ausmachen würden) und dem Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage. Zusammen mit der anhaltenden Exportunsicherheit und den schwieriger werdenden Beziehungen zu den USA und ihren Verbündeten führe der anhaltende Gegenwind des Landes zu einem geschätzten BIP-Wachstum von knapp unter 4%. (21.07.2023/ac/a/m)





