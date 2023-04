Einer möglichen chinesischen Friedensinitiative würden die Analysten keine hohen Erfolgschancen einräumen. Schon heute könnte das erwartete Treffen der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen mit dem Sprecher der US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy in den USA eine negative Reaktion Chinas zur Folge haben. Es würden wieder verstärkte Militärmanöver um Taiwan drohen.



Die chinesische Wirtschaft werde noch einige Monate von der Aufhebung der Corona-Restriktionen gestützt werden. Von der Lockerung werde vor allem der Dienstleistungssektor profitieren. Der Immobilienmarkt leide dagegen weiterhin unter der Unsicherheit über die wirtschaftliche Solidität vieler Bauentwickler, die Banken und potenzielle Käufer vorsichtig agieren lasse. Hinzu komme ein struktureller Rückgang der Wohnungsnachfrage aufgrund der veränderten Demografie. Der Rückgang der Erwerbsbevölkerung werde für viele Jahre auf der wirtschaftlichen Entwicklung lasten und es sei nicht abzusehen, dass dem durch eine verstärkte Einwanderung gegengewirkt werden solle.



Der schwache Ausblick für die Weltwirtschaft spreche dafür, dass sich der Exportsektor bis auf Weiteres wenig dynamisch entwickeln werde. Schließlich würden sich die USA bemühen, den Fortschritt Chinas zumindest im Bereich der Hochtechnologie zu bremsen, und generell zeichne sich ab, dass das politische Klima für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und dem Westen eher schlechter als besser werde. Die Taiwan-Frage könnte in diesem Verhältnis zu einer Eskalation führen, sollte China den wirtschaftlichen oder gar militärischen Druck auf Taiwan stark erhöhen, um eine Wiedervereinigung zu forcieren.



Auch Waffenlieferungen Chinas an Russland hätten Sanktionen des Westens zur Folge. Trotz all dieser Hemmnisse habe die chinesische Wirtschaft noch ausreichend Potenzial, seine Produktivität zu steigern, sodass BIP-Wachstumsraten von gut 4% erreichbar seien. Niedrige Inlandszinsen und der unsichere Wirtschaftsausblick würden für eine Abwertung des Renminbis sprechen.



Die Corona-Krise habe zu einem deutlichen Schuldenanstieg bei Staat und Unternehmen in China geführt. Aufgrund der geringen Abhängigkeit von Auslandskapital könne die Regierung über die Zentralbank und das staatliche Bankensystem aber die Risiken für das Finanzsystem unter Kontrolle halten. Den Ratingtrend würden die Analysten als stabil einschätzen. Die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody‘s: A1; Fitch: A+) würden zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (05.04.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die eindeutigsten Belege für die Erholung der chinesischen Wirtschaft liefern bislang die Einkaufsmanagerindices, während die "harten Daten" für die ersten zwei Monate des Jahres gemischt ausfielen, so die Analysten der DekaBank.In jedem Fall erhole sich die Nachfrage nach Dienstleistungen stärker als die nach verarbeiteten Gütern. Die Außenhandelszahlen seien auch im Februar schwach ausgefallen. Am Immobilienmarkt habe es zuletzt Stabilisierungstendenzen gegeben, was die Analysten vor allem auf die Wiederaufnahme stillgelegter Bauprojekte und einen erleichterten Zugang zu Finanzierungsmitteln zurückführen würden. Die strukturellen Probleme am Immobilienmarkt würden jedoch bestehen bleiben. Die Regierung wolle, dass China vor allem im Technologiebereich möglichst schnell von Importen unabhängig werde, und fördere hier Investitionen besonders stark.Mit dieser Politik unterstreiche sie, dass sie sich auf ein anhaltend schwieriges geopolitisches Umfeld einstelle und die Gefahr verstärkter Sanktionen des Westens sehe. Gleichzeitig werde der Ton gegenüber den USA rauer und der Besuch Xi Jinpings bei Putin unterstreiche die enge Verbindung zwischen den beiden Ländern. Waffenlieferungen Chinas an Russland würden aber wohl erst dann wahrscheinlicher werden, wenn Russland in der Ukraine eine militärische Niederlage drohte, wofür es gegenwärtig keine Anzeichen gebe.