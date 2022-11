Bonn (www.aktiencheck.de) - China wird am Dienstag dieser Woche die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen, der Industrieproduktion und den Anlageinvestitionen für Oktober veröffentlichen, so die Analysten von Postbank Research.



Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze könnte sich im Oktober weiter abschwächen, da der Konsum wahrscheinlich durch die zunehmenden Omikron-Infektionen in vielen Städten des Landes beeinträchtigt worden sei. Auch das Wachstum der Industrieproduktion könnte durch rückläufige Exporte und eine schwache Inlandsnachfrage beeinträchtigt werden. Was die Anlageinvestitionen anbelange, so könnten die Investitionen im Immobiliensektor schwach bleiben, während die Bautätigkeit im Infrastrukturbereich eine gewisse Unterstützung bieten sollte. Da China kürzlich einige Covid-19-Beschränkungen gelockert habe, bestehe die Hoffnung auf weitere Öffnungsmaßnahmen in den nächsten Quartalen. Die Analysten von Postbank Research sind in Bezug auf chinesische Aktien in den nächsten 2-3 Quartalen konstruktiv gestimmt, da mit verstärkten fiskalischen Anreizen zu rechnen ist und Aussicht auf weitere Lockerungsmaßnahmen besteht.



Während die Analysten weiterhin mit schwachen makroökonomischen Daten aus China rechnen müssten, bestehe Hoffnung auf weitere Lockerungen der Covid19-Beschränkungen. (14.11.2022/ac/a/m)



