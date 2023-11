Bonn (www.aktiencheck.de) - Diese Woche steht in China eine ganze Reihe an Datenpunkten an, so die Analysten von Postbank Research.



Gerechnet werde mit einer Verlangsamung der Verbraucher- und Erzeugerpreisindices auf -0,2 bzw. -2,9%. Der chinesische Handelsüberschuss dürfte sich im Oktober auf USD 84,2 Mrd. verbessern und Aus- und Einfuhren dürften im Jahresvergleich um -3,5 bzw. -4,5% zurückgehen. Das Wachstum der auf Yuan lautenden neuen Darlehen dürfte sich im Oktober gegenüber dem Vormonat saisonbedingt aufgrund der Goldenen Woche Anfang Oktober abschwächen.



Neue Zahlen würden nach intensiveren wirtschaftlichen Anreizmaßnahmen der Regierung auf eine gewisse Stabilisierung verweisen. Allerdings seien die chinesischen Produktionsdaten im Oktober entgegen der Erwartungen geschrumpft und es seien neue Sorgen um den chinesischen Immobiliensektor aufgekommen. Die Analysten von Postbank Research beobachten die aktuellen Entwicklungen genau, bleiben aber gegenüber chinesischen Aktien zunächst neutral, bei einem positiveren Ausblick auf Sicht von zwölf Monaten. (Ausgabe vom 06.11.2023) (07.11.2023/ac/a/m)



