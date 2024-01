Caixin vs. offizielle Daten



Die von der privaten Caixin-Agentur gemeldeten Daten stünden im Gegensatz zu den offiziellen Messwerten und würden auf einen leichten Aufschwung in den Fabriken hindeuten. Der Caixin-Index für das verarbeitende Gewerbe sei im Dezember auf 50,8 (November: 50,7) gestiegen und habe damit den höchsten Stand seit August erreicht und die Schätzungen von Bloomberg übertroffen.



Beide Erhebungen würden jedoch unterschiedliche Stichprobengrößen, geografische Standorte und Unternehmenstypen umfassen. Bisher seien die Caixin-Daten tendenziell besser als die offiziellen Ergebnisse des letzten Jahres gewesen. Die besseren Ergebnisse von Caixin könnten auf mittlere und kleinere Unternehmen zurückzuführen sein, die in der offiziellen Umfrage nicht berücksichtigt worden seien, aber das ändere nichts an dem Gesamtbild der Unsicherheit.



Die Immobilienkrise werde sich wahrscheinlich auf den Weißwaren- und den Möbelsektor auswirken. Die NBS-Analysten hätten betont, dass außerdem das kalte Wetter in letzter Zeit Druck auf einige Dienstleistungen wie den Luftverkehr und das Gastgewerbe ausgeübt habe. Einige Analysten würden erwarten, dass die PBoC die Zinsen im Januar senken werde, um die Wirtschaft zu stützen. (02.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der vorübergehende Aufschwung des chinesischen Aktienmarktes von Ende Dezember 2023 wurde nach schwächeren PMI-Werten der chinesischen Wirtschaft schnell wieder zunichte gemacht, so die Experten von XTB.Der chinesische PMI-Wert für Dezember habe bei 49 Punkten gegenüber der Prognose der Bloomberg-Analysten von 49,6 Punkten gelegen und schien sich mit den Daten vom Juni 2023 zu decken. Das Jahr 2023 sei für den Hang Seng ein düsteres Jahr gewesen, in dem die Aktienmarktinvestitionen in Übersee den niedrigsten Stand seit acht Jahren erreicht hätten, und die Eröffnung des Jahres 2024 finde in einer schwachen Stimmung statt. Auch die Schwellenländermärkte stünden unter dem Druck eines erstarkenden US-Dollars.