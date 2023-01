Dennoch lasse sich im asiatischen Raum eine Verschiebung erkennen. Es bilde sich gerade ein neues Importmuster: die China + 1-Strategie. Dabei würden Unternehmen weiterhin in China für den lokalen Markt produzieren, jedoch einen Teil ihrer Kapazitäten in die ASEAN-Staaten verlagern. Mehr aus den ASEAN-Staaten zu importieren, bedeute jedoch nicht, weniger von China zu kaufen oder sich gar komplett von dem Land abzukoppeln. Vielmehr sei die Verlagerung ein Mittel, um zukünftig Unterbrechungen der Lieferkette aufgrund wirtschaftlicher und politischer Ereignisse zu vermeiden - und damit die Schwachstellen zu schließen, die die Corona-Pandemie aufgedeckt habe.



Dies sei eine Entwicklung, die sich auch in der Zunahme ausländischer Direktinvestitionen in die ASEAN-Länder widerspiegelt. Interessant dabei sei, dass ein Großteil dieser Investitionen aus China selbst komme. 40 Prozent der Gesamtinvestitionen in die südostasiatischen Staaten würden auf das Reich der Mitte entfallen - vor einigen Jahren seien es nur 10 Prozent gewesen. Dies treibe die Integration der Lieferketten zwischen ASEAN und China weiter voran. Früher seien die Komponenten von den ASEAN-Staaten nach China verschifft und von dort an die Märkte weltweit verkauft worden. Jetzt scheine sich der Prozess umzukehren: China beliefere die ASEAN-Staaten, die mit den Produkten ihre Exporte in die Welt ankurbeln würden.



Die Verlagerung der asiatischen Lieferkette spiegele auch die chinesische Politik des "Doppelten Wirtschaftskreislaufs" wider. Peking nutze seine internen Wachstums­impulse nicht nur, um sein Binnenwachstum zu fördern, sondern auch, um das regionale Wachstum voranzutreiben. Für Anleger schaffe dies eine gute Grundlage, um langfristig in den asiatischen Schwellenländern und in China zu investieren. Aus makroökonomischer Sicht könne diese Entwicklung zu starken intraregionalen Wirtschaftsverflechtungen führen, die dem Trend zur Deglobalisierung entgegenwirken würden. Hinzu kämen die weiter anhaltenden Inflationssorgen, insbesondere in den USA und Europa, die auch über den Großteil des Jahres 2023 weiter fortbestehen dürften. Der höhere Druck auf die Inputpreise hebe die Kostenvorteile, die der asiatische Markt biete, noch deutlicher hervor.



Es seien subtile Verschiebungen, die Asien zu einer aufstrebenden und zunehmend vielschichtigen Produktionsstätte für die Weltmärkte machen würden. China bleibe auch in Zukunft ihr Anker und Mittelpunkt. Investoren sollten diese Entwicklungen bei ihren Investitionsentscheidungen in Asien im Blick behalten und als Chancen nutzen. (10.01.2023/ac/a/m)





Als sich 2018 zunehmend ein Handelskrieg zwischen China und den USA abgezeichnet habe, habe das die Märkte und das Argument für Investments in Asien stark erschüttert. Insbesondere Beschränkungen im Bereich Technologietransfers, aber auch andere Handelshemmnisse hätten für Unsicherheit gesorgt und würden bis heute ein Hindernis für Investitionen in Asien darstellen. Immerhin würden Elektronik und andere technische Produkte ein Drittel der Exporte des asiatischen Markts darstellen. Die Covid-Pandemie habe die Besorgnis auf das gesamte verarbeitende Gewerbe ausgedehnt. Die vorübergehenden Unterbrechungen der globalen Lieferketten hätten zu Engpässen in nahezu allen Bereichen geführt, von Baumaterialien über Autoteile bis hin zu Halbleitern - und hätten die Globalisierung in Frage gestellt.