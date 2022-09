Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Chimerix:



Chimerix Inc. (ISIN: US16934W1062, WKN: A1T65B, Ticker-Symbol: CXF, NASDAQ-Symbol: CMRX) ist ein Biotechnologieunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten, die einen ungedeckten medizinischen Bedarf decken. (19.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chimerix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Chimerix Inc. (ISIN: US16934W1062, WKN: A1T65B, Ticker-Symbol: CXF, NASDAQ-Symbol: CMRX) unter die Lupe.In China sei der erste Fall einer Affenpockeninfektion entdeckt worden. Wu Zunyou, Chefepidemiologe des nationalen Gesundheitsamtes, habe die Bevölkerung daraufhin davor gewarnt, in Hautkontakt mit Ausländern zu kommen. Die Meldung könnte den "Aktionär"-Tipp Chimerix wieder in den Fokus der Börse rücken."Habt keinen Hautkontakt mit Ausländern", habe Wu Zunyou im Kurznachrichtendienst Weibo als ersten Ratschlag zur Vermeidung einer Ansteckung geschrieben. Wie das Gesundheitsamt berichtet habe, sei ein Affenpocken-Fall bei einer "internationalen Ankunft" in Chongqing festgestellt worden. Es sei nicht gesagt worden, ob es sich um einen chinesischen Staatsbürger oder einen Ausländer gehandelt habe.China vergebe wegen der Covid-19-Pandemie allerdings nur extrem wenig Visa. Da alle Einreisenden in China mindestens eine Woche Quarantäne machen müssten, sei die Krankheit in Isolation festgestellt worden, als die Person Symptome gezeigt habe.Die Übertragung des Virus erfolge durch den direkten Kontakt von Haut oder Schleimhaut mit Körperflüssigkeiten oder den typischen Hautveränderungen. Seit dem ersten Fall im Mai seien weltweit bislang 61.200 Fälle entdeckt worden.Der Fall in China könnte nun aber dafür sorgen, dass die Börse das Thema neu entdecke. Die Chimerix-Aktie liege am Montag vorbörslich vier Prozent im Plus. Das Kursziel des "Aktionär": 4,50 Euro. (Analyse vom 19.09.2022)Mit Material von dpa-AFX