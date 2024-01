Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die chilenische Bevölkerung hat in einem Referendum am 17. Dezember die von der verfassunggebenden Versammlung vorgestellte neue Verfassung mehrheitlich abgelehnt, so die Analysten der DekaBank.Perspektiven: Chile dürfte in den kommenden Jahren keine totale Abkehr von der gewohnten stabilitätsorientierten Politik der vergangenen Jahrzehnte vornehmen. Doch die linksgerichtete Regierung habe klargemacht, dass sie auf die anhaltenden sozialen Spannungen mit einer Erhöhung der Sozialausgaben regieren wolle. Allerdings würden ihr dafür die nötigen Mehrheiten im Parlament fehlen. Die chilenische Wirtschaft habe sich nach der Überhitzung in den vergangenen Jahren nun deutlich abgekühlt, im vergangenen Jahr dürfte sie sogar stagniert haben. Für die offene, exportorientierte und stark auf Bergbau ausgerichtete Wirtschaft seien der Kupferpreis und die Nachfrage aus China bestimmende externe Faktoren.Länderrisiko: Chile verfüge über die beste Bonität Südamerikas. Das aktuelle Rating liege bei A (S&P), A2 (Moody’s) bzw. A- (Fitch). In den vergangenen Jahren sei der Rating-Trend leicht negativ gewesen, aktuell vergebe aber nur S&P einen negativen Ausblick. Die fiskalische Verschlechterung der letzten Jahre habe die Bonität belastet: Die öffentliche Verschuldung sei von etwa 25% des BIP vor der Corona-Pandemie auf zuletzt rund 40% des BIP angestiegen. Sie bleibe dennoch im internationalen Vergleich weiterhin moderat. Problematisch für die Entwicklung der Bonität seien die anhaltenden sozialen Spannungen und die starke Rohstoffabhängigkeit. Positiv würden sich die soliden institutionellen Rahmenbedingungen auswirken. (Emerging Markets Trends vom 12.01.2024) (16.01.2024/ac/a/m)