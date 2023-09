NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

164,30 USD +1,99% (01.09.2023, 22:01)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (05.09.2023/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Chevron setzt Gespräche mit australischer Offshore Alliance-Gewerkschaft fort - AktiennewsChevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) setzte am Montag die Gespräche mit der australischen Offshore Alliance-Gewerkschaft fort, nachdem diese in der letzten Woche ergebnislos verlaufen waren, woraufhin Arbeitnehmervertreter Maßnahmen angekündigt hatten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Bei der Belegschaft gehe es um 500 Mitarbeiter, die an den zwei Anlagen Gorgon und Wheatstone tätig seien, welche für 5% der globalen Flüssiggasproduktion stünden. Sollte keine Einigung erzielt werden, würden die Mitarbeiter am Donnerstag, den 7. September mit ersten Streik-Maßnahmen beginnen. Weitere umfangreichere Maßnahmen seien für einen zweiwöchigen Zeitraum ab dem 14. September angekündigt worden. Erst vorletzte Woche habe sich Woodside Energy mit der Gewerkschaft auf einen Kompromiss geeinigt, in dessen Vorfeld die globalen Gaspreise heftig durchgewirbelt worden seien. Die Einigung gelte als Blaupause für eine mögliche Lösung für Chevron. Zum heutigen Morgen habe bei Chevron jedoch noch keine Einigung vorgelegen.Börsenplätze Chevron-Aktie:151,96 EUR -0,22% (05.09.2023, 08:43)