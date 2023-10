Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:

153,80 EUR -2,35% (23.10.2023, 15:08)



NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

166,83 USD -1,34% (20.10.2023, 22:01)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (23.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) unter die Lupe.Das Geld sitze derzeit wieder locker in der US-Öl- und Gasindustrie. So komme es zu einer weiteren milliardenschweren Übernahme. Chevron habe am Montag die Übernahme seines Konkurrenten Hess für 53 Mrd. USD angekündigt. Die Transaktion erfolge dabei über einen Aktientausch, habe das Unternehmen mitgeteilt.Hess-Chef John Hess solle nach Abschluss der Übernahme in den Verwaltungsrat von Chevron einziehen. Erst vor kurzem habe Konkurrent Exxon Mobil die Übernahme des US-Ölkonzerns Pioneer Natural Resources für fast 60 Mrd. USD angekündigt. Auch bei dieser Transaktion werde kein Geld fließen, der Kauf erfolge ebenfalls über einen Aktientausch.Die Chevron-Aktie habe im vorbörslichen US-Handel deutlich nachgegeben, wodurch sich das Chartbild wieder etwas eintrübe. Grundsätzlich bleibe die Aktie jedoch eine solide Depotbeimischung. Die Aktien der europäischen Rivalen wie etwa Shell, BP oder ENI seien aufgrund der breiteren Aufstellung, der günstigeren Bewertungen und der höheren Dividendenrenditen derzeit aber attraktiver, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Chevron-Aktie: