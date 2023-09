NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

166,63 USD +0,10% (06.09.2023, 22:03)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (07.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Chevron-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem neuen Rekordhoch vom vergangenen Jahr bei 189,68 USD habe sich die Chevron-Aktie eine Atempause gegönnt. Im Bereich der Marke von rund 150 USD habe der Öl-Titel zuletzt aber mehrfach Stabilisierungstendenzen gezeigt. Letzteres führe zu einer überaus spannenden Indikatoren-Konstellation. Hervorheben möchten die Analsten den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy. Interessanterweise habe der Trendfolger auch den Schwellenwert von 1 zurückerobert und damit eine Bodenbildung komplettiert. Diesem Beispiel folgend sei auch dem MACD zuletzt ein neues Kaufsignal gelungen. Besonders zu schätzen würden die Analysten solche Indikatoren-Signale wissen, wenn dadurch Ausbrüche im eigentlichen Kursverlauf bestätigt würden. Damit seien wir nahtlos bei dem entscheidenden Katalysator: So liefere der Spurt über den Korrekturtrend seit Ende vergangenen Jahres (akt. bei 159,49 USD) den Startschuss für einen neuen Aufwärtsimpuls in Richtung der Hochpunkte bei rund 180 USD bzw. sogar des eingangs erwähnten Rekordlevels. Da die Kursentwicklung seit Ende 2022 auch als Flagge interpretiert werden könne, erscheine letzteres durchaus realistisch. Der o. g. Korrekturtrend biete sich dagegen als enge Absicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:155,14 EUR -0,13% (07.09.2023, 08:36)