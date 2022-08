NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

161,99 USD +3,24% (23.08.2022, 22:03)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (24.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Chevron: Weitere Rally - ChartanalyseDie Chevron-Aktie (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) markierte am 8. Juni 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 182,40 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach habe sie auf das alte Allzeithoch aus dem Juli 2018 bei 135,10 USD zurückgesetzt. Dort sei die Aktie des Energiekonzerns wieder nach oben gedreht. In einem ersten Schritt sei sie auf 164,66 USD geklettert. Zuletzt habe der Wert konsolidiert. Er sei gestern aus dieser Konsolidierung nach oben ausgebrochen, indem er den kurzfristigen Abwärtstrend seit 29. Juli mit einem Aufwärtsgap zwischen 157,74 USD und 158,71 USD übersprungen habe und anschließend eine lange weiße Kerze ausgebildet habe.Dieser Ausbruch könnte eine weitere Rally in der Chevron-Aktie einleiten. Ein Anstieg in Richtung Allzeithoch bei 182,40 USD oder sogar an die obere Begrenzung des langfristigen Aufwärtstrends bei aktuell 195,70 USD wäre möglich. Sollte die Aktie aber unter das Tief vom Montag bei 154,42 USD abfallen, dann würde sich das Chartbild wieder eintrüben. In diesem Fall würde eine erneute Abwärtsbewegung in Richtung 135,10 USD drohen. (Analyse vom 24.08.2022)Börsenplätze Chevron-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:163,06 EUR +0,36% (24.08.2022, 08:50)