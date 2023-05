NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

153,12 USD -0,62% (30.05.2023)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (31.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities streichen ihre Verkaufsempfehlung für die Aktie des US-Energiekonzerns Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX).Die Bewertung der Aktie habe sich normalisiert und die Risiken seien beim aktuellen Kurs recht ausgewogen, so die Analysten. Die Bewertungsprämie von Chevron habe sich deutlich verringert, während die Aufwärtsentwicklung des neuen Kursziels im Wesentlichen mit dem Durchschnitt der US-Gruppe von J.P. Morgan nach einer Periode der Unterperformance übereinstimme. Die Analysten seien der Meinung, dass Chevron "solide defensive Eigenschaften in einem Markt aufweist, in dem die Defensivität wichtiger geworden ist".Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Chevron-Aktie von "underweight" auf "neutral" hoch. Das Kursziel werde von 161,00 auf 170,00 USD erhöht. (Analyse vom 31.05.2023)Börsenplätze Chevron-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:143,04 EUR +0,25% (31.05.2023, 12:12)