Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (07.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse der Citigroup:Citigroup senkt in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin das Kursziel für die Aktie von Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX).Während einige argumentieren würden, dass die relative Underperformance von Chevron im Jahr 2023 eine Chance darstelle, sei die Citigroup davon weniger überzeugt, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Nach Ansicht der US-Bank habe der Ölkonzern aufgrund von Problemen mit der operativen Leistung und der mangelnden Begeisterung des Marktes für die jüngste Hess-Akquisition eine erstklassige Bewertung verloren. Citigroup sei der Ansicht, dass die Grundlage für die Wiedererlangung dieser Bewertungsprämie wiederhergestellt werden müsse, und sage, dass dies angesichts der Tatsache, dass 2024 in Bezug auf das Wachstum ein Pausenjahr zu sein scheine, durchaus Zeit in Anspruch nehmen könnte.Citigroup hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Chevron-Aktie bestätigt und das Kursziel von 170 auf 148 USD reduziert. (Analyse vom 07.12.2023)Börsenplätze Chevron-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:133,20 EUR +0,57% (07.12.2023, 16:18)