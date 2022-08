Börsenplätze Chevron-Aktie:



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (01.08.2022/ac/a/n)



Chevron-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Die Aktien der international agierenden Öl-Multis stünden zum Wochenauftakt unter Druck. Der Grund: Die Ölpreise würden einknicken. Zuletzt habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 100,30 US-Dollar gekostet. Das seien 3,68 Dollar weniger als am Freitag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung sei um 4,81 Dollar auf 93,81 Dollar gefallen.

Belastet worden seien die Ölpreise zum Wochenstart durch schwache Konjunkturdaten aus China. Am Wochenende sei der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie unter die Wachstumsgrenze von 50 Punkten gefallen. Am Montag habe der entsprechende Indikator des Wirtschaftsmagazins Caixin die Erwartungen enttäuscht. China gehöre zu den größten Ölverbrauchsländern der Welt.

Auch in den USA habe sich die Stimmung Industrie im Juli eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM sei zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 52,8 Punkte gefallen. Dies sei der niedrigste Stand seit Juni 2020. Eine schwächelnde Konjunktur dämpfe auch die Nachfrage nach Rohöl.

Goldman Sachs halte an seinem Kursziel von 130 Dollar zum Jahresende fest. Allerdings habe sich das Chartbild bei Öl zuletzt eingetrübt. Bei WTI komme der Marke von 91,40 Dollar entscheidende Bedeutung zu. In diesem Bereich liege das Sechs-Monats-Tief bei WTI. Falle diese Marke, könnte es relativ rasch bergab in Richtung 83,50 Dollar gehen. Die Bullen sollten also bei Öl und den großen Ölkonzernen zumindest gewarnt sein. (Analyse vom 01.08.2022)