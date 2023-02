NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

169,01 USD -1,37% (02.02.2023, 22:03)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (03.02.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Chevron: Neues Verkaufssignal - ChartanalyseVor wenigen Tagen gab Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ein riesiges Aktienrückkaufprogramm bekannt, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei der Aktienkurs fast an das Allzeithoch bei 189,68 USD geschossen. Einen Tag später habe der Konzern Quartalszahlen bekannt gegeben und seitdem falle der Aktienkurs deutlich zurück. Gestern habe der Wert auf dem Tief vom 16. Dezember 2022 bei 167,10 USD aufgesetzt. Dieses Tief habe gestern Halt geboten. Allerdings stelle es auch die Nackenlinie eines potenzielle Doppeltops dar. Denn obwohl der Ölwert am 26. Januar sein Allzeithoch nicht ganz erreicht habe, könne die Bewegung seit 14. November als potenzielle Topformation angesehen werden.Falle die Chevron-Aktie stabil unter 167,10 USD ab, dann ergäbe sich ein neues Verkaufssignal. Dieses Signal könnte eine Abwärtsbewegung in Richtung 147,21 USD auslösen. Eine erste Verbesserung des Chartbildes ergäbe sich mit einer Rückkehr über den EMA 50 bei aktuell 175,87 USD. In diesem Fall könnte es zu einem Anstieg in Richtung Allzeithoch kommen. (Analyse vom 03.02.2023)Börsenplätze Chevron-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:154,16 EUR -0,45% (03.02.2023, 08:49)