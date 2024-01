Börsenplätze Chevron-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:

134,72 EUR -2,01% (08.01.2024, 18:13)



NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

147,98 USD -1,61% (08.01.2024, 18:10)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (08.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) unter die Lupe.Den Start in die zweite Handelswoche des neuen Börsenjahres hätten sich die Anteilseigner des US-Energieriesen sicherlich anders vorgestellt. Denn sämtliche Aktien von Öl- und Gasproduzenten würden sich im heutigen Handel in einer sehr schwachen Verfassung präsentieren. Der Grund hierfür sei ein Schritt von Saudi-Arabien. Durch diesen seien die Ölpreise am Montag kräftig gefallen.Am Markt seien die Kursverluste mit einer Preissenkung durch Saudi-Arabien begründet worden. Das führende OPEC-Land habe den Verkaufspreis für wichtige Handelspartner in Asien reduziert. Dies unterstreiche die sich verschlechternden globalen Aussichten für die Ölnachfrage und habe die Besorgnis bezüglich der Spannungen am Roten Meer sowie der Versorgungsunterbrechungen in Libyen überwogen, heiße es von Marktbeobachtern.Seit Beginn des Jahres sei Rohöl billiger geworden. Im Dezember habe noch die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten den Preisen Auftrieb verliehen. Nachdem wichtige Handelsrouten im Roten Meer bedroht worden seien, sei der Preis für Rohöl aus der Nordsee zeitweise auf über 80 USD je Barrel gestiegen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link