Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (13.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) unter die Lupe.Morgan Stanley setze darauf, dass die höheren Ölpreise des Sommers bis in den Herbst hinein anhalten würden. Eine Kombination aus stärkerer Nachfrage und Angebotskürzungen habe die Rohölpreise in der zweiten Hälfte des Sommers nach oben getrieben, nachdem es ermutigende Anzeichen für niedrigere Preise gegeben habe. Die OPEC+, zu der Russland und andere Länder der Organisation erdölexportierender Länder gehören würden, habe zuletzt im vergangenen Monat eine zusätzliche Angebotskürzung von rund 1,16 Mio. Barrel pro Tag angekündigt. Am Dienstag hätten die Ölpreise den höchsten Stand seit November 202 erreicht. "Der Aktionär" sehe weiterhin jede Menge Chancen bei den großen Ölwerten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil und TotalEnergies.