NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

177,40 USD +3,09% (23.12.2022, 22:02)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (27.12.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Chevron: Hoffen auf Ausbruch - ChartanalyseDie Chevron-Aktie (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte am 14. November 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 189,68 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach diesem Hoch habe der Wert konsolidiert und sei zuletzt mehrere Tage um das log. 38,2% Retracement der Aufwärtsbewegung ab 27. September gependelt. Am Donnerstag sei im späten Handel Kaufinteresse aufgekommen. Am Freitag sei es zu weiteren Käufen gekommen, welche die Aktie an den Widerstand bei 177,41 USD und damit an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch geführt hätten. Dort sei der Wert mehrere Stunden seitwärts gelaufen.Gelinge der Chevron-Aktie ein Ausbruch über 177,41 USD, dann käme es zu einem neuen Kaufsignal. Dieses Signal könnte zu einer Rally in Richtung 189,68 USD und sogar bis knapp 200 USD führen. Sollte die Aktie aber doch noch stabil unter 169,11 USD abfallen, dann würden Abgaben bis zumindest 157,54 USD drohen. (Analyse vom 27.12.2022)Börsenplätze Chevron-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:168,00 EUR +0,54% (27.12.2022, 08:33)