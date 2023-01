Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:

166,58 EUR +2,60% (05.01.2023, 22:26



NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

175,24 USD +1,80% (05.01.2023, 22:03)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (05.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) unter die Lupe.Der Ukraine-Krieg habe die Geopolitik im vergangenen Jahr maßgeblich beeinflusst. Um weniger anhängig von Russland und der Welt zu sein, habe sich die USA in kleinen Schritten wieder an das Venezuela herangetastet. Dies liege aber v.a. an den reichhaltigen Ölverkommen, die das südamerikanischen Land beherberge. Größter Nutznießer dieser Entwicklung sei der US-Ölkonzern Chevron.Washington habe Chevron bereits im November gestattet, die Produktion in Venezuela sowie den anschließenden Exports des Öls wieder aufzunehmen. Die USA würden laut dem Wirtschaftswissenschaftler Asdrúbal Olivero darauf setzen, dass Venezuela sich mit diesem Schritt vom Einflussbereich Russlands entferne. Das sei auch wegen der geographischen Nähe beider Länder wichtig - und wegen dem Ölreichtum. Allerdings dürfte es noch eine gute Weile dauern, bis das erste Öl aus dem südamerikanischen Land seinen Weg in die USA finde. Gründe dafür sei die Tatsache, dass etliche Produktionsanlagen seit Jahren brachlägen und dem Verfall ausgesetzt gewesen seien sowie der Umstand, dass eine wichtige Seestraße für die großen Öltanker derzeit unpassierbar sei.Weil in Venezuela der Interimspräsident Juan Guaidó sein Amt jedoch heute niedergelege und damit den Weg für den oppositionellen Nicolás Maduro freigemacht habe, gehe es für die Chevron-Aktie an der Dow-Jones-Spitze um 1,8% nach oben. Der Grund: Maduro werde von den USA unterstützt. Sein Erfolg befeuere daher die Hoffnung, das die Chevron-Genehmigung, die vorerst auf ein halbes Jahr befristet sei, verlängert werden könnte.