Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (09.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Freitag an ihre jüngsten Kursgewinne angeknüpft und deutlich zugelegt. In der ablaufenden Woche seien die Erdölpreise kräftig gestiegen. Ausschlaggebend sei eine deutliche Förderkürzung durch den Ölverbund OPEC+ gewesen. Die rund 20 Ölstaaten hätten damit auf die teils deutlichen Preisrückgänge in den Wochen zuvor reagiert. Diese seien durch zunehmende Rezessionsängste und eine entsprechend schwach erwartete Ölnachfrage ausgelöst worden. Allerdings dürfte die Produktion faktisch deutlich moderater zurückgehen, als die Förderländer auf dem Papier vereinbart hätten. Denn bereits vor der Kürzung hätten einige OPEC-Länder Probleme gehabt, die vereinbarte Produktion zu liefern.Dem knapperen Angebot dürfte nach Einschätzung der Commerzbank-Experten eine kaum gesunkene Nachfrage gegenüber stehen: "Zwar haben sich die Konjunkturperspektiven in den letzten Wochen weiter eingetrübt, aber aufgrund des weiterhin anhaltenden Brennstoffwechsels von Gas zu Öl dürfte die Ölnachfrage nur leicht abnehmen." Zudem würden das EU-Ölembargo und die mögliche Implementierung eines Preisdeckels auf russisches Öl näher rücken. "Beides könnte Russland zu einer weiteren Förderkürzung veranlassen", heiße es in einem Kommentar.Nach den positiven Vorgaben vom Ölpreis hätten die Ölaktien zunächst ebenfalls deutlich zulegen können, zuletzt hätten sie im schwachen Marktumfeld jedoch ebenfalls Federn lassen müssen. "Der Aktionär" bleibe für die Ölwerte weiterhin zuversichtlich. Investierte Anleger sollten ihre Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Chevron-Aktie: