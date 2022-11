Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:

186,38 EUR +0,57% (08.11.2022, 08:46)



NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

185,61 USD +1,19% (08.11.2022, 22:03)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (08.11.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Chevron-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Chevron-Aktie (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) markierte am 8. Juni 2022 ein Allzeithoch bei 182,40 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei die Aktie auf das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2014 bei 135,10 USD zurückgefallen. In den letzten Wochen sei der Aktienkurs wieder angezogen. Am 28. Oktober habe der Wert erstmals über seinem Hoch aus dem Juni notiert. Seitdem pendele er um dieses Hoch, wobei die letzten beiden Schlusskurse oberhalb des Junihochs lägen. Gestern sei es sogar zu einer weißen Tageskerze gekommen, die beinahe komplett oberhalb des Junihochs liege.AusblickIn der Chevron-Aktie deute also einiges auf einen direkten Ausbruch über 182,40 USD und damit auf eine weitere Rally hin. Das nächste Ziel wäre eine langfristige obere Trendbegrenzung bei aktuell 197,48 USD. Kurzfristig könnte die Aktie sogar in Richtung 209/210 USD überschießen. Sollte der Wert allerdings unter 177,41 USD abfallen, dann könnte es zu einer etwas längeren Konsolidierung kommen. Diese könnten zu Abgaben in Richtung 167,29 USD oder sogar zu Abgaben gen 156,49 USD führen. (Analyse vom 08.11.2022)Börsenplätze Chevron-Aktie: