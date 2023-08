NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

162,01 USD -1,01% (24.07.2923, 21:42)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (01.08.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von Truist:Truist erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX).Der US-Ölkonzern erziele weiterhin ein solides Wachstum im Permian- und TCO-Gebiet, das dazu beitrage, reichlich freie Cashflows zu generieren, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Das führe zu bemerkenswerten Aktionärsrenditen. Das aktuelle und kurzfristige Wachstum der beiden großen Ölfelder sei mehr als ausreichend, um das gesamte Unternehmen zu tragen. Truist habe aber auch einige Bedenken hinsichtlich der Tiefe und des zukünftigen Auslaufens der Ölfelder.Truist hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die Chevron-Aktie bestätigt und das Kursziel von 163 auf 165 USD angehoben. (Analyse vom 31.07.2023)Börsenplätze Chevron-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:147,88 EUR -0,67% (25.07.2023, 21:51)