Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (01.02.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von Analyst Neal Dingmann von Truist:Neal Dingmann, Analyst von Truist, erhöht das Kursziel für die Aktie von Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) von 169 auf 179 USD.Das Unternehmen mache weiterhin Schlagzeilen mit seinen Rückkäufen und habe letzte Woche eine Rückkaufsermächtigung in Höhe von 75 Mrd. USD bekannt gegeben, aber die Ankündigung sei eher eine "Aufholjagd", die Chevrons Aktionärsrenditeprogramm mehr auf eine Stufe mit den großen unabhängigen E&Ps stelle, so der Analyst in einer Research-Notiz für Investoren.Truist füge hinzu, dass sie angesichts des von Chevron angedeuteten geringeren Produktionswachstums in der Region Permian "etwas vorsichtiger" geworden sei, was Chevrons operatives Gesamtprogramm im Upstream-Bereich betreffe.Neal Dingmann, Analyst von Truist, stuft die Chevron-Aktie weiterhin mit "hold" ein. (Analyse vom 31.01.2023)Börsenplätze Chevron-Aktie: