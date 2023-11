XETRA-Aktienkurs Cherry-Aktie:

Kurzprofil Cherry SE:



Die Cherry SE (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.



Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.



Mehr Informationen im Internet unter: https://www.cherry.de (22.11.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Cherry-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Cherry SE (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) weiterhin mit "halten" ein.Cherry habe mit dem jüngst veröffentlichten Q3-Bericht die vorläufigen Kennzahlen bestätigt. Im CC habe das Management weitere Einblicke in die im Bereich Components eingeleitete Restrukturierung gegeben. Die bestätigte FY-Guidance sehe für Q4 ein massives yoy-Wachstum vor, was nach Erachten des Analysten angesichts des schwächelnden Konsumentenverhaltens sehr aggressiv erscheine.In Q3 sei die erwartete Belebung von Top und Bottom Line ausgeblieben, womit der Fokus auf das Schlussquartal maximal hoch sei. Mit der eingeleiteten Restrukturierung des ehemals margenstarken Switch-Geschäftes würden sich die Zeichen für ein weiteres Jahr des Übergangsin 2024 mehren.In Anbetracht dessen sowie der seinerseits geringen Visibilität auf eine Belebung in Q4 im managementseitig prognostizierten Umfang bleibt Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, weiterhin abwartend positioniert und rät trotz des Kursziels von 5,50 Euro weiterhin zum Halten der Cherry-Aktie. (Analyse vom 22.11.2023)