Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Cherry-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Cherry-Aktie:

1,85 EUR +2,55% (04.03.2024, 12:47)



XETRA-Aktienkurs Cherry-Aktie:

1,898 EUR +2,37% (04.03.2024, 12:47)



ISIN Cherry-Aktie:

DE000A3CRRN9



WKN Cherry-Aktie:

A3CRRN



Ticker-Symbol Cherry-Aktie:

C3RY



Kurzprofil Cherry SE:



Die Cherry SE (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.



Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.



Mehr Informationen im Internet unter: https://www.cherry.de. (04.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Cherry-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft die Aktie der Cherry SE (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit "halten" ein.Cherry habe nach der Veröffentlichung vorläufiger Geschäftszahlen für das Jahr 2023 am Dienstag per Ad-Hoc die Guidance für das Jahr 2024 kommuniziert. Diese signalisiere umsatzseitig eine deutliche Belebung des Geschäfts (Umsatz: +11,1 bis 19,0% yoy; MONe: +7,0% yoy), die ab H2 einsetzen solle. Der Vorstand erwarte in diesem Zusammengang eine ber. EBITDA-Marge von 7,0 bis 8,0%.In Q1/24 solle der Umsatz laut Vorstand mit 29,0Mio. EUR hingegen nur leicht über dem Vorjahresquartal (+1,0% yoy) liegen, was einer abnehmenden Wachstumsdynamik im Quartalsvergleich entspräche (Q4 2023: 37,4 Mio. EUR; +8,4% yoy). Das ber. EBITDA solle den Break-Even schaffen (Q1 2023: -4,6%). Ausgehend vom Midpoint impliziere dies für die Folgequartale eine Run-Rate von 36 Mio. EUR. Vor allem in H2 erwarte das Management deutliche Wachstumsimpulse.So solle sich in H2/24 ein deutliches Marktwachstum im Gaming Notebook-Umfeld im Zusammenhangmit verschiedenen Produkt-Launches einstellen, was zu einer Umsatzdynamik im Segment Components führen dürfte. Außerdem rechne der Vorstand aufgrund der zukünftig niedrigeren Kostenstruktur dank der MX2-Produktionsverlagerung und dem resultierenden wettbewerbsfähigen Preisniveau mit spürbaren Top Line-Effekten.Der Markt für Gaming &Office-Peripherals solle sich laut Vorstand in der zweiten Jahreshälfte ebenfalls dynamisch entwickeln. Neben dem strukturellen Wachstum im Tastaturmarkt (CAGR23-28: 6,0% p.a.; Quelle: Technavio) erwarte das Management auch durch die weitere Optimierung der Vertriebsstrukturen positive Effekte. Die wesentlichen Maßnahmen würden hier engere Beziehungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und v.a. den weiteren Ausbau des Vertriebsnetzes in Nordamerika umfassen.Neben einer deutlichen Steigerung der Top Line solle auch die umfassende Restrukturierung des Components-Segments zur Margenverbesserung beitragen. Die teilweise Produktionsverlagerung sowie der resultierende Abbau von rund 100 eigenen Mitarbeitern sollten jährliche Einsparungen in Höhe von 10 bis 15 Mio. EUR ermöglichen. Für 2024 erwarte das Management eine Margensteigerung, die über den bisherigen Markterwartungen von 6,7% liege.Der Analyst habe einen stärkeren Margensprung abgebildet und erwarte nun eine adj. EBITDA-Marge von 7,0%. Umsatzseitig erhöhe er aufgrund der positiven Einschätzung des Vorstands bzgl. der Erholung der Endmärkte und der zahlreichen eingeleiteten internen Maßnahmen seine Top Line-Erwartung für 2024ff.Nach dem "Übergangsjahr" folge das "Revitalisierungsjahr".Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät angesichts des H2-lastigen Ausblicks für das GJ weiterhin zum Halten der Cherry-Aktie mit einem von 2,20 auf 2,10 EUR reduzierten Kursziel. (Analyse vom 04.03.2024)